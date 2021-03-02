早餐店出現創意料理！一名男子228連假時到早餐店點了一盤「燻雞培根蛋餅加起司」，結果蛋餅上桌，起司竟然是一整片放在蛋餅上，讓男子驚呼「顛覆我的想像」，馬上將奇葩蛋餅拍照上傳到網路，引起網友熱烈討論。

圖為原PO拿到的蛋餅。(翻攝自 爆怨公社)

一名男子2月28日早上在臉書「爆怨公社」PO出他的早餐，表示自己點了「燻雞培根蛋餅加起司」，餐點來了卻傻眼，顛覆他的想像，「起司不是應該包在蛋餅裡面嗎？怎麼會放在上面，又不是焗烤」，刷新他對蛋餅加起司的認知，「是我太嫩了嗎？還是毛長齊的蛋餅其實長這樣」。

對此，網友紛紛留言：「貨真價實」、「厲害了！我的蛋餅！」、「讓你知道真的有起司」、「下次記得帶火自己炙燒」、「老闆想說你要用『加』上去的啊，燻雞培根起司蛋餅才會夾在裡面XD」。

不只原PO，網友也分享早餐店點餐，結果食物上桌後與想像中大不同，「我買過薯餅蛋餅，給我薯餅一份蛋餅一份，真的傻眼」、「以前買過火腿起司蛋餅，只有蛋餅皮，火腿跟起司還分開裝給我」、「我以前曾經在某早餐店點可爾必思，結果那杯可爾必思是濃縮原液，害我每喝一口都覺得得到糖尿病....」。

但有人猜測，應該是老闆煎完蛋餅發現忘記加起司，事後補放上去的，「老闆：阿，忘了加起司，算了放上面好了」、「忘記放了你將就一下」。

(中時新聞網)