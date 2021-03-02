德化工大廠巴斯夫認為，因新冠疫情導致急劇下滑的全球經濟將在2021年復甦，預估今年全球化學產品生產增速4.4％。巴斯夫目標是將集團營收提高突破600億歐元，上看610～640億歐元，不計特殊項目的息稅前收益預計從2020年36億歐元提高至41～50億歐元。巴斯夫營收復甦上看610億～640億歐元

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂博士強調，強化利基能量之「超越型產品」（Accelerator products）2020年銷售年增11％，達167億歐元；2021年目標擬進一步提高至180～190億歐元，並持續朝2025年實現「超越型產品」銷售額達220億歐元目標邁進。

此外，瞄準全球新階段經濟契機，巴斯夫在2021年至2025年間計畫資本支出總額為229億歐元；亞太區將佔投資的41％、歐洲將佔39％。2021年計畫整體投資為36億歐元。

伴隨油價、石化需求復甦增溫，不僅台塑四寶去年第四季獲利報喜，今年首季營運看俏，巴斯夫2020年第四季也展現價量齊揚力道，中華區銷量更持續達兩位數成長，一舉烘托全年營收逆勢走堅，2020年擬議每股配息3.3歐元。

巴斯夫2020全年銷售額591億歐元，與2019年幾乎持平，價格上漲和積極的產品組合效應幾乎抵消了不利的匯率及銷量影響。其中，巴斯夫「超越型產品」銷售額成長11％，表面處理技術和農業解決方案是成長主因。

巴斯夫指出，全球經濟將在2021年復甦，假設客戶產業有所成長，特別是汽車行業，與2020年相比，全球經濟將實現4.3％顯著增長；預計全球化學產品生產增速為4.4％，遠高於上年水準。

此外，巴斯夫在美國德州的兩個生產基地—自由港和帕薩迪納近期獲得再生能源的使用權；目前巴斯夫全球有19個生產基地可部分或全部使用再生能源。巴斯夫已成功推出第一批「化學循環」產品，預計今年將進一步成長。

(工商 )