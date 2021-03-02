中國東方航空和中國商用飛機公司1日簽署C919客機的購買合約，預計購入5 架。商飛今年初被美國國防部列入制裁名單，C919許多零件來自美商，外界關注制裁是否讓中國民航夢折翼。

中國官媒央視新聞1日報導，中國東方航空集團有限公司，和中國商用飛機有限責任公司1日在上海簽署上述合約，東航引進5架，預計今年內交付第一架。東航將成為全球首家運營C919的航空公司。

報導指，C919機隊將以上海為主要基地，投入上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢和青島等航線。

C919被譽為中國自行研製的大型客機，也將同級的空中巴士A320和波音737視為競爭對手。

不過，在中國宣傳C919成交背後，外界也關注美國之前的制裁是否會影響後續的量產計畫。

美國國防部1月在中國軍方擁有或控制的中國企業清單中，增列9家中企，其中也包含商飛。按規定，美國投資人與企業不得投資商飛。

美國商務部同一天也宣布擴大制裁清單「軍事最終用戶」（MEU）的限制範圍，名單上的企業在採購美國產品、技術上受到更嚴格限制。商飛旗下的上海飛機製造公司、上海飛機設計研究院，都名列其中。

C919雖號稱國產，但路透社之前報導，C919包括引擎、電力、液壓系統等關鍵零組件，都仰賴美國為主的供應商。它採用的引擎由CFM公司生產，而美國奇異公司（GE）是CFM持股50%的股東。（編輯：吳柏緯）1100302

(中央社)