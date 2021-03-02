紐約州長古莫（Andrew Cuomo）身陷性騷擾風波，第3名女性指控遭初認識的古莫撫摸裸腰還索吻。

美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）性騷擾年輕女性的醜聞連環爆，繼2名前下屬指控後，第3名女性昨（1）日也出面指控性騷，指出在一場婚禮上初次見到作為賓客的古莫，沒想到古莫竟撫摸她因禮服設計而裸露的腰部，她禮貌拒絕後，古莫竟進一步捧起她的臉要求親親，古莫捧起女子臉頰的畫面也被捕捉下來。

A third woman has accused Governor Cuomo of unwanted touching and sexual attention, saying he placed his hands on her face and asked if he could kiss her at her friend's wedding. A friend took a series of pictures of the incident as it occurred. https://t.co/bgvzBK4vK0 pic.twitter.com/hXvgTvSntQ — Evan Hill (@evanchill) March 2, 2021

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，第3名女子昨日出面指控也遭到紐約州長古莫性騷擾。這名33歲女子叫作蘿許（Anna Ruch），她描述2019年9月在朋友的婚禮上初次見到古莫，當時古莫對新人敬完酒並且在會場內穿梭搭話，當友人介紹兩人認識時，蘿許感謝他在致詞中對新婚友人的讚美，原本只是充滿善意的感謝，沒想到古莫卻進一步伸手碰觸她的背部下方、接近腰的部位，蘿許當時穿著露背洋裝，古莫就這樣把手放在她的裸腰上。

蘿許回憶古莫的碰觸讓她很不舒服，她馬上伸手推開古莫的手，明確表達自己的不舒服，沒想到古莫卻反稱蘿許「挑釁」，接著更進一步用雙手捧起蘿許的臉頰，詢問「我可以親你嗎？」音量大到連站在附近的友人都聽得見。

蘿許說自己當下真的感到很不舒服、很丟臉，同時也感到困惑，當古莫的臉愈靠愈近時，她馬上轉頭躲開，蘿許說當下實在太困惑，因此仍繼續和古莫合影。目睹整個過程的友人拍下了古莫捧著蘿許的臉的畫面，友人後來上前詢問蘿許的狀況，蘿許這才確定古莫的行為不適當，當天她思考了很久，後續決心當面向古莫說不，不過古莫已經不見蹤影。

現年63歲的古莫性騷醜聞連環爆，蘿許是至今第3位出面控訴他性騷擾的女子，包括前助理、經濟發展顧問鮑藍（Lindsey Boylan）、25歲前衛生政策顧問班奈特（Charlotte Bennett）等2名前下屬，日前相繼揭露在工作場合中遭古莫強吻、詢問性經驗、暗示和老男人上床的經歷。

不過《紐約時報》指出，蘿許的案例又稍微不同，性騷擾的場合不是工作場所，而且兩人才剛認識就爆出騷擾。另外這幾起案例的共通點是，出面指控的女性年紀都比古莫小好幾輪。

針對前下屬指控性騷，古莫28日首度道歉，但強調只是愛開玩笑，不認性騷，認為自己的玩笑話遭到誤解，不過班奈特昨日回應砲轟古莫的解釋只是在躲避公審。

(中時新聞網)