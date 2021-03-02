美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）性騷擾年輕女性的醜聞連環爆，繼2名前下屬指控後，第3名女性昨（1）日也出面指控性騷，指出在一場婚禮上初次見到作為賓客的古莫，沒想到古莫竟撫摸她因禮服設計而裸露的腰部，她禮貌拒絕後，古莫竟進一步捧起她的臉要求親親，古莫捧起女子臉頰的畫面也被捕捉下來。
綜合《紐約時報》（New York Times）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，第3名女子昨日出面指控也遭到紐約州長古莫性騷擾。這名33歲女子叫作蘿許（Anna Ruch），她描述2019年9月在朋友的婚禮上初次見到古莫，當時古莫對新人敬完酒並且在會場內穿梭搭話，當友人介紹兩人認識時，蘿許感謝他在致詞中對新婚友人的讚美，原本只是充滿善意的感謝，沒想到古莫卻進一步伸手碰觸她的背部下方、接近腰的部位，蘿許當時穿著露背洋裝，古莫就這樣把手放在她的裸腰上。
蘿許回憶古莫的碰觸讓她很不舒服，她馬上伸手推開古莫的手，明確表達自己的不舒服，沒想到古莫卻反稱蘿許「挑釁」，接著更進一步用雙手捧起蘿許的臉頰，詢問「我可以親你嗎？」音量大到連站在附近的友人都聽得見。
蘿許說自己當下真的感到很不舒服、很丟臉，同時也感到困惑，當古莫的臉愈靠愈近時，她馬上轉頭躲開，蘿許說當下實在太困惑，因此仍繼續和古莫合影。目睹整個過程的友人拍下了古莫捧著蘿許的臉的畫面，友人後來上前詢問蘿許的狀況，蘿許這才確定古莫的行為不適當，當天她思考了很久，後續決心當面向古莫說不，不過古莫已經不見蹤影。
現年63歲的古莫性騷醜聞連環爆，蘿許是至今第3位出面控訴他性騷擾的女子，包括前助理、經濟發展顧問鮑藍（Lindsey Boylan）、25歲前衛生政策顧問班奈特（Charlotte Bennett）等2名前下屬，日前相繼揭露在工作場合中遭古莫強吻、詢問性經驗、暗示和老男人上床的經歷。
不過《紐約時報》指出，蘿許的案例又稍微不同，性騷擾的場合不是工作場所，而且兩人才剛認識就爆出騷擾。另外這幾起案例的共通點是，出面指控的女性年紀都比古莫小好幾輪。
針對前下屬指控性騷，古莫28日首度道歉，但強調只是愛開玩笑，不認性騷，認為自己的玩笑話遭到誤解，不過班奈特昨日回應砲轟古莫的解釋只是在躲避公審。
(中時新聞網)
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