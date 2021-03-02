光隆精密-KY(4581)2020年合併營收為8.62億元，年減17％，前3季每股盈餘1.88元，法人推估全年每股盈餘約2元。由於疫情趨緩，各國逐步解封，北美及大陸市場已感到強勁復甦，今年光隆精密-KY營收及獲利力拚回到2019年水準。

光隆精密-KY最大客戶是柴油引擎廠Cummins，自2020年8月起CUMMINS出貨量已逐漸回溫，今年1月出貨量更超越去年同期尚未受疫情影響的30％。

此外，大陸最嚴謹的汽車國家第六期排放法規(國六)逐步在各省份強制實施，滿足國六標準的柴油和天然氣引擎重卡市場快速成長，光隆精密-KY生產的排放相關廢氣再循環系統(EGR)閥座和冷卻殼體等產品受益，EGR零組件市場滲透率亦不斷提高，而配合商用車電動化的全新EMB(電子機械式煞車系統)已完成首批量產交貨，EMB產品初期將向大陸巴士廠商少量供貨，用於替代電動巴士上傳統的壓縮空氣驅動煞車系統，看好2023年放量，是下一階段成長動能。

雖然車用晶片缺貨，但影響還是在乘用車，商用車目前影響有限，公司相關產品也正常出貨。由於北美出貨回到正常，目前接單能見度至少到今年上半年，今年營收力拚回到10億元，獲利也回到2019年水準。

(時報資訊)