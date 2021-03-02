蔡英文總統今天接見八大工商團體提出創新升級等三個面向希望有更多突破，她說，在用電部分政府將盡力完成更多的建設，希望未來的供電能更穩定，用水方面，2月初桃園新竹備援管線已提前完工，希望可以穩定解決竹科用水問題並帶動產業的發展。近來中南部有缺水的情況，政府會盡力做好供水調度，「也請大家多多協力、包涵」。

蔡英文總統今（2）日上午接見「八大工商團體理事長」時指出，全球各重要工業大國希望臺灣能夠協助他們解決晶片缺貨問題。這也顯示臺灣的產業實力已經讓我們在世界供應鏈，尤其是在很多戰略物資的生產上，都已經占有非常關鍵的地位。未來，除了延續既有的優勢，我們也希望在三個面向上，有更多突破。

總統指出，第一， 是加速產業發展的創新和升級。政府在上一個階段的「5＋2產業創新」，已經逐漸讓產業前進的動力，從「效率驅動」轉換為「創新驅動」；接下來，我們要在這些基礎上，繼續推動六大核心戰略產業，並且將臺灣打造成全球高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心與綠能發展中心。

第二，是積極促成投資環境的優化。為了回應美中貿易衝突，政府推出「投資臺灣三大方案」，也迎來了史上最大的臺商回流潮。企業回臺以後的需求，政府都會以務實的態度來幫忙解決。在土地方面，政府推動閒置土地釋出以及工業區更新立體化，也開發中南部產業園區，來協助廠商用地的需求。

談及產業用電及用水問題，蔡英文指出，在用電部分，政府非常盡力發展再生能源，希望幫助業者符合RE100的需求。政府也將盡力完成更多的建設，希望未來的供電能更穩定，同時也完成能源轉型的目標，「這一點，要特別請大家一起來幫忙」。

此外，2月初桃園新竹備援管線已提前完工，希望可以穩定解決竹科用水問題並帶動產業的發展。至於因為近來颱風比較少，中南部也有缺水的情況，政府會盡力做好供水調度，「也請大家多多協力、包涵」。

第三個面向，是繼續深化國際經貿合作。去年我們和美國進行「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署備忘錄，承諾未來台美會在供應鏈、5G及電信安全、科學與技術、基礎建設等領域加強合作。另外，在新南向政策方面，我們也辦理六國產業鏈結線上論壇，帶動近700家企業進行洽談，協助企業前進新南向市場。

(中時 )