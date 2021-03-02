中美貿易戰白熱化，更加速外資、台商大量回流，不少企業主與台商積極將產能移回台灣，包括土地、廠辦、自住型等置產需求同步驟增；其中，台中不僅土地交易量暴增，2020年七期商辦交易量較前年翻倍成長，而豪宅類型產品交易量2020年年成長逾25%，平均成交單價在短短一年內更有5.4%的增幅，整體房地產市場呈現價量俱揚的空前盛況。

銀行業者透露，疫情結束暫時看不到終點，讓許多富豪選擇留在台灣，數位化經營與遠距辦公的商機更大幅增加，加速了5G時代到來，成為推動全球企業轉型的整體力道的催化劑，使多數產業迎來大變革。

其中，半導體內含量增加及需求急遽彈升，連鎖效應引爆產能稀缺盛況，台灣作為半導體晶圓代工的重要國家，自然成為各國矚目的產業焦點，也帶動國內景氣「牛氣沖天」，全年GDP可望衝上5%，整體投資環境趨樂觀，尤其在低利率、貨幣寬鬆的環境影響下，市場上熱錢充斥，黃金、不動產等保值性產品大受歡迎，豪宅市場也迎來大量的剛性自住買盤。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中各重劃區在建設交通題材加持下，新案價格屢創新高，平均每年約漲1-2成，74環線內去年全面攻上3字頭，13期、14期甚至在開發之初就將叩關4字頭。

而中部最精華的七期勢必受到推擠效應，補漲態勢可期，而這些企業主在全球皆有事業佈局，擁有國際級的視野，除了鎖定政商核心的七期重劃區，對於國際級大師操刀的作品及大型綠地旁的個案尤為喜愛，不僅保值更具身分象徵性。

(工商 )