台灣高鐵（2633）表示，為服務旅客清明節4天連假期間返鄉掃墓及出遊踏青需求，規劃自4月1日（四）至4月6日（二）為期6天的清明假期疏運，期間加開229班次列車，包括南下109班，北上120班總計6天提供1,094班次列車的旅運服務，各車次並規劃3至5節自由座車廂，4日凌晨零時開放預購車票。

同時，依據交通部最新公告指引，台灣高鐵各車次列車即日起開放旅客在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。

另從2日起，同步恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。台灣高鐵提醒旅客在車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

為服務提前返鄉掃墓旅客，台灣高鐵規劃於20日、27日連續兩個週六晨間加開1303車次南下列車，以及21日、28日兩周周日加開1316車次北上列車。

台灣高鐵表示，清明假期疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

(工商 )