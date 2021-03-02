總統蔡英文今日接見「八大工商團體理事長」，她表示，台灣有很多戰略物資的生產，在世界供應鏈中占有關鍵性地位，政府將持續致力於加速產業發展的創新及升級、積極促成優化投資環境並深化國際經貿合作，讓台灣在後疫情時代的全球競爭中脫穎而出，也期盼獲利良好的企業為勞工加薪，與員工共享經濟成長果實。

八大工商團體理事長包括中華民國全國工業總會理事長王文淵、中華民國全國商業總會理事長許舒博、中華民國工商協進會理事長林伯豐、中華民國中小企業總會理事長李育家、中華民國工業協進會理事長蔡圖晉、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳及台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽。

蔡英文指出，全球各重要工業大國希望台灣能夠協助他們解決晶片缺貨問題。這也顯示台灣的產業實力已經在世界供應鏈，尤其是在很多戰略物資的生產上，都已經占有非常關鍵的地位。未來，除了延續既有的優勢，政府也希望在三個面向上，有更多突破。

第一，是加速產業發展的創新和升級。蔡英文表示，政府在上一個階段的「5+2產業創新」，已經逐漸讓產業前進的動力，從「效率驅動」轉換為「創新驅動」，現在，機械和物聯網產業都已經是兆元產業。台灣在資通訊產業的實力，也讓很多國際知名企業，包括Microsoft、Google，都紛紛來台灣設立研發或創新中心，這也顯示台灣在資安和智慧財產權保護方面的努力，都受到國際的認可，也是國際上被信賴的夥伴。

她希望，要在這些基礎上，繼續推動六大核心戰略產業，並且將台灣打造成全球高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心與綠能發展中心。

第二，是積極促成投資環境的優化。為了回應美中貿易衝突，政府推出「投資台灣三大方案」，也迎來了史上最大的台商回流潮。企業回台以後的需求，政府都會以務實的態度來幫忙解決。在土地方面，政府推動閒置土地釋出以及工業區更新立體化，也開發中南部產業園區，來協助廠商用地的需求。

在水電問題上，蔡英文表示，政府也非常盡力發展再生能源，希望幫助業者符合RE100的需求。政府也將盡力完成更多的建設，希望未來的供電能更穩定，同時也完成能源轉型的目標。此外，2月初桃園新竹備援管線已提前完工，希望可以穩定解決竹科用水問題並帶動產業的發展。至於因為近來颱風比較少，中南部也有缺水的情況，政府會盡力做好供水調度，也請企業界多多協力、包涵。

第三，是繼續深化國際經貿合作。去年台灣和美國進行「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署備忘錄，承諾未來台美會在供應鏈、5G及電信安全、科學與技術、基礎建設等領域加強合作。另外，在新南向政策方面，政府也辦理六國產業鏈結線上論壇，帶動近700家企業進行洽談，協助企業前進新南向市場。

蔡英文強調，台灣去年的經濟成長率，不但領先所有已開發國家，也連續兩年蟬聯亞洲四小龍第一名。今年的經濟成長預測也不錯，應該會達到4%以上。預期未來整體經濟情況會持續穩定成長，因此也希望獲利良好的企業可以為勞工加薪，讓員工都能一起分享經濟成長的果實，也會更樂意一起來打拚。

(工商 )