嘉義市1月發生一起擄人勒贖案件，被害人柯男當天交付贖金即獲釋，警方今天到高雄追緝嫌疑人發生槍戰，主嫌李男中彈送醫後不治。柯男是嘉義縣知名廟宇董事，投資房地產致富。

警方表示，被害人是住在嘉義縣朴子市的柯姓男子，1月24日晚上，他駕車前往嘉義市按摩，結束準備開車回家，即被多名歹徒持手槍押進車內，歹徒表明只是要錢而已，柯男隨即被帶回嘉義縣。據了解，柯的家人疑交付新台幣3000萬元贖金，柯男當晚就獲釋，但也有說法是贖金為300萬元，確切金額還要警方進一步調查。

警方指出，柯男擔任嘉義縣知名廟宇的董事，疑似從事簽賭賺到錢後，目前投資房地生意，經濟狀況不錯，柯男應該早就被嫌疑人鎖定，才會趁他到按摩店消費時擄人。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，死者李男為擄人勒贖案主嫌，因案件還在偵辦中，且另有多名嫌疑人在逃，案情不便透露。（編輯：卞金峰）1100302

(中央社)