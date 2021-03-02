中央大學台灣經濟發展公布2月消費者信心指數（CCI）為74.64點，與上月相較上升2.66點，六項分項指標中，上升幅度最多為「未來半年投資股票時機」，顯示看好台股後市。

台經中心指出，「未來半年投資股票時機」2月為47.1點，較上個月上升5.8點，其他還有四項指標上升，即家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財，僅一項指標下降，即物價水準。

台經中心說明，上升幅度最多為「未來半年投資股票時機」的47.1點、月增5.8點，上升幅度第二是「未來半年家庭經濟狀況」的90.65點、月增3.85點，上升幅度第三是「未來半年國內經濟景氣」的87.95點、月增3.65點。

上升幅度第四為「未來半年國內就業機會」的66.35點、月增3.4點，上升幅度第五是「未來半年購買耐久性財貨時機」的112.65點、月增0.6點。唯一下降的指標是「未來半年國內物價水準」的43.15點、月減1.3點。

台經中心表示，從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀，即高於100點。

「購買房地產時機」指標2月為116.4點、月增0.75點，及「目前健康狀況」指標為86.5點、月增1.45點，「預期健康狀況」指標為85.4點、月增1.95點。

2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為2月18日至21日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,845位台灣地區20歲以上民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

(工商 )