博弈設備廠廣錠(6441)積極轉型開拓利基型市場，續跨足儲能設備領域後，再進軍海事工程搶攻離岸風電商機，成為今年營運成長雙引擎，配合本業博弈設備出貨有望復甦，法人看好廣錠今年營收可望倍數跳增，帶動營運谷底強彈、顯著由虧轉盈。

廣錠2020年合併營收創13.15億元次高、年增達1.07倍，但毛利率10.48％、營益率負4.71％雙創新低，歸屬母公司稅後虧損0.42億元、每股虧損1.24元亦雙創新低。主因博弈設備業務受疫情衝擊，儲能設備業務亦接連受匯率強升、電芯缺料、缺櫃多重逆風干擾。

廣錠2019年底宣布攜手美國普威及日本村田合攻儲能商機，由廣錠負責儲能電池櫃組裝製造。雖然普威近期在台尋找第二供應商，但據了解，首季普威代工訂單仍由廣錠全拿，即使未來出現第二供應商，廣錠亦將取得70～80％的絕大多數訂單。

為因應儲能訂單需求，廣錠中壢廠設有2條產線、月產能400個，稼動率已滿載，並租下蘆竹廠建置2條產線、月產能1000個，於1月試產、預計3月量產，後續仍有拓展2條產線空間。同時，亦規畫下半年推出自家100kW電池模組新品，有助儲能業務毛利率提升。

而廣錠看準離岸風電建設及後續的儲能需求商機，透過持股53％的子公司特瑞斯海事技術服務切入海事工程領域。連接器大廠正崴集團的永崴投控旗下富崴能源，去年中以628億元標下台電離岸風場二期計畫，其中水下工程施工即由特瑞斯外包取得。

據了解，特瑞斯其他股東包括新加坡特瑞斯、台灣雲豹能源科技，此次為取得富崴能源2021～2024年的水下工程第一標、規模達約100億元，預計今年開始設計，特瑞斯下半年可先認列約8～10億元營收，成為挹注廣錠營運動能的另一重要來源。

而特瑞斯後續將持續爭取2023～2027年的富崴能源水下工程第二標、位於竹南外海的Formosa 4水下基礎、以及桃園大潭電廠的港口清淤外包工程等標案。若均順利取得標案，則未來8年在手訂單規模可望超過千億元，發展前景可期。

至於去年受衝擊的博弈設備業務部分，廣錠目前在手訂單仍有10多億元，公司預期今年疫情趨緩後出貨動能可望恢復，與車廠合作的充電樁等訂單亦進展順利，下半年需求有望放量。由於海事工程及博奕設備業務毛利率較高，亦有助獲利表現顯著回升。

廣錠表示，去年虧損擴大主要受匯率強升、電芯缺料及缺櫃致使出貨遞延影響，今年匯率及缺櫃仍是影響變數，目前預期貨櫃短缺3月後有望紓解，而匯率若未再出現去年第四季的大幅波動，則影響程度將有限。

法人看好在儲能業務營收顯著跳增，配合海事工程挹注、博奕設備出貨動能復甦帶動下，對廣錠今年營收達50億元審慎樂觀，加上儲能業務毛利率提升及較高毛利的博弈設備、海事工程挹注，將使毛利率及獲利表現顯著回升，帶動整體獲利表現谷底強彈。

(時報資訊)