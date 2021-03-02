大陸將於3月1日起禁止進口台灣鳳梨，台南市長黃偉哲喊出整合嘉南高屏「鳳梨地帶」4縣市，以「南方治理平台」帶動產銷能量，南市體育界也表示將全力支持，包含體育總會轄下之94個單項委員會及各區體育會，都將聯手加入鳳梨台灣隊陣線，以體育界的力量，幫助台灣突破挑戰。

教育局長鄭新輝表示，鳳梨是具有高營養價值的水果，維生素C含量是蘋果的5倍，也有減緩關節與肌肉發炎、促進消化及新陳代謝、改善呼吸道及解暑等功效，非常適合作為運動選手之營養補充，是CP值很高的水果。而台灣此次面臨大陸暫停進口鳳梨，鄭新輝稱，受壓迫就要團結，將整合台南體育系統的力量，讓體育界夥伴一起以實際行動支持在地農民。

台南市體育總會理事長吳志祥表示，對於此次台灣農產品所面臨的挑戰，體育界不會置身事外，將全力支持台灣鳳梨產銷，鼓勵體育總會轄下之94個單項委員會及各區體育會，多選購鳯梨作為佳餚、水果及選手之補給，與政府通力合作，一同支持在地農民。

(中時 )