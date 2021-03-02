新竹市政府推出兩座類似自動販賣機的「微型圖書館」，每座圖書館書藏量都達350本，其還設有360度櫥窗展示書籍，方便民眾輕鬆挑選。（陳育賢攝）

新竹市政府正拆除圖書館，原址重建總圖，目前為過渡時期，市府特別推出兩座類似自動販賣機的「微型圖書館」，每座圖書館書藏量都達350本，其還設有360度櫥窗展示書籍，方便民眾輕鬆挑選，順手借書、隨手還書。

市長林智堅表示，根據國家圖書館《台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》，新竹市連續2年都為非六都縣市民眾每人借閱冊數冠軍。對此市府也積極提供更優質閱讀服務，目前已有兩座微型圖書館，另正積極打造第3座，讓民眾享有更多元借書管道。

文化局指出，其中1座微型圖書館設置於稅務局1樓大廳，即使稅務局下班時間，民眾也可從側門自由進出。另1座設於演藝廳，服務時間為周二至周日的每天上午9點至下午5點。

文化局表示，民眾從微型圖書館櫥窗看好想借書籍後，輸入圖書位號，即可輕鬆完成借閱。微型圖書館每人最多可借閱4本，借期14天，可於任1座微型圖書館歸還。

此外，微型圖書館可使用新竹縣市任一公共圖書館借閱證（新竹縣讀者須已啟用一證通）、身分證、綁定借閱證的悠遊卡等。

另，文化局在稅務局、辛志平校長故居、李克承博士故居、身心障礙福利服務大樓、新竹市托育資源中心暨親子館（東區、北區、香山區）等11個據點，提供「Hami Book電子書場域閱讀」服務。

民眾可透過手機、平板電腦等智慧型載具，利用GPS定位方式，就可以線上免費閱覽多達200種期刊、報紙及逾1萬本書籍。

市府指出，市府近年也積極爭取經費設置新圖書館，包括2019年獲得教育部核定8.5億元經費，設立動物園分館、兒童探索館、龍山分館等特色館舍，不僅提供閱讀服務，更讓讀者可動手做、親身體驗，實踐書本上知識。

(中時 )