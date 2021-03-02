新北市重新規畫新泰塭仔圳重劃區，輔導不合法工廠轉型，並在今年9月、12月分波啟動搬遷程序，目前仍有568家工廠等待搬遷，鶯歌區必榮實業公司為塭仔圳標竿企業，預計今年底將完成所有搬遷作業。新北市長侯友宜今視察表示，市府對工廠祭出租金補助計畫，除了提供2年48萬補助，也有產業用地、廠房媒合專案，希望用多元輔導措施幫助業者合法轉型，帶動產業升級。

新泰塭仔圳位於大台北的地理中心，連結新莊副都心、五股垃圾山等區域，區內有千家工廠，長期存在鐵皮屋林立、消防設備不足、河川汙染、公共設施缺乏等問題，市府2014年開始協助廠商遷廠。新北市經發局表示，必榮公司製造全台60％的鋁合金加工品，為塭仔圳標竿企業，該公司在市府限期搬遷前就已在鶯歌購地自建廠房，雖搬遷新廠的第一期投資營運不敷使用，但在市府協助下，成功轉型發展、擴大投資。

侯友宜、新北市議員江怡臻、蘇泓欽等人到鶯歌工廠視察，了解企業搬遷新廠問題；侯友宜表示，塭仔圳市地重劃區總計有883家工廠，已有184家搬遷，仍有568家等待搬遷，市府特別提供租金補助，只要是公告列管的合法登記工廠，或在2016年5月19日前設立的未登工廠，在各區搬遷期限前一個月搬遷至新北市內新的合法工廠，就可提出租金補助申請；租金補貼以每月每坪200元、總面積100坪為上限，補助期限以2年為限，希望用租金補貼差額的方式，鼓勵廠商加速搬遷，並透過媒合專案幫助轉型。

新北市經發局表示，目前公有地盤點釋放機率不高，且程序繁雜，無法即時供塭仔圳廠商使用，廠商主要是因周邊工業用地租金落差太大，難找新廠地，因此市府希望以租金補貼方式，減輕廠商壓力，不過廠商仍須考慮限期2年的租金補貼，評估自身營運狀況。

另外，針對地方擔憂塭仔圳產業聚落消失，經發局表示，塭仔圳還有4公頃產業園區，且市府已規畫報編瑞芳第2產業園區、新店寶高2期產業園區，廠商將可挪移形成新聚落。

(中時 )