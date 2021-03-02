大陸官方2月26日祭出台灣鳳梨禁令後，大陸官媒隨後大力對內推銷大陸本土產鳳梨。新華社和央視近日陸續報導廣東徐聞的菠蘿（鳳梨）即將上市，當地還打造「菠蘿高鐵專列」送貨到大陸各大城市。

新華社報導，「徐聞菠蘿」高鐵專列將以蘭州為中心，依託徐蘭線和京廣線連接北京和廣州，依託商合杭線把徐聞鳳梨品牌文化輻射至東部城市。

專列每日運行22個車次，班次橫跨北京、上海、廣東等14個省份和直轄市，覆蓋大陸西北、膠東半島，及部分華南、中部地區和長三角經濟區。

專列路線如此設定正是因為包括蘭州、北京、上海等均為徐聞鳳梨的主要銷區市場，可把徐聞鳳梨的香甜快捷的傳至西北地區。

大陸央視科教頻道（CCTV10）昨日也播出有關徐聞鳳梨的節目，內容介紹當地豐沃的土壤，才能產出如此香甜的鳳梨。

據中國國家地理雜誌介紹，中國是鳳梨十大主產國之一，主要分布在廣東、海南、廣西、福建、雲南等省區。

徐聞鳳梨種植時間在每年7月至9月，第二年3月至4月份收成，鳳梨種植面積大約有35萬畝，生產了中國40％以上的鳳梨，為中國最大的鳳梨生產基地，每3顆鳳梨就有1顆產自徐聞。

(旺報 )