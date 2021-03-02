疫情自2020年發展至今，台灣在政府防疫政策得當、全國醫護人員辛勞守護，及所有民眾共同配合努力下，受影響相對其他歐美國家小，台新銀行為感謝第一線防疫英雄堅守崗位守護台灣，特別規畫「致敬全國醫護 防疫英雄超GET利」專案。

台新銀行表示，專案提供防疫第一線醫療機構從業人員，如診所、藥局優惠存款專案及匯款／跨行轉帳／跨行提款手續費優惠回饋，同時為勞苦功高的醫護人員提供優惠貸款，協助減輕防疫英雄們的貸款負擔。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政說明，由於疫情關係，造成部分民眾為減少到醫療院所的頻率及次數，有些許的輕微病症選擇不就診，間接對基層醫療機構營運及醫護人員的收入造成一定影響。該行對配合開立健保撥款專戶的診所、藥局，提供「頭家專屬新台幣優利活存帳戶」，每戶可享有1,000萬元以內最高優惠利率0.31％，不但可增加利息收入，每月還享有跨行轉帳及跨行提款手續費優惠各10次，臨櫃匯款也有5次手續費減免優惠。

魏行政指出，診所、藥局營業上較常需要使用的支票服務，該行提供便利快速貼心的申請流程，且免收票查費用。申辦台新銀行「全球數位企金網」金流平台系統功能，可省去跑銀行的交通與等待時間，不用出門就可以輕鬆完成各項匯款交易。

魏行政補充說，醫護人員不分日夜投入防疫，為大家奉獻的精神令人敬佩，即便有資金需求也無閒暇時間可好好規劃或洽詢金融機構，該行體貼防疫英雄的辛勞，提供醫護人員各項優惠貸款專案，信貸利率1.98％起、房貸利率1.33％起、汽車貸款利率2.83％起，醫護人員可直接透過「iLoan線上平台」進行申貸，快速取得所需資金。

台新銀行長期以來主動提供分行周邊診所、藥局及醫護人員完整的便利金融服務，對於醫療產業所需的金融服務有著豐富及熟稔的經驗。魏行政強調，該行將持續秉持認真服務的精神，與醫護人員站在一起，持續力挺第一線的醫護人員，減輕防疫英雄們的肩頭負擔，是防疫英雄的智慧好夥伴。

(工商 )