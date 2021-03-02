基隆市中正區富貴市場昨廢止使用，仍引來地方不滿，市議員呂美玲表示，拆除經費還未編列，卻急著趕走攤商、住戶，外傳市府與建商有掛勾。對此，市長林右昌強調，富貴市場是危樓，基於市民安全必須拆除，至於後續會如何作用，還要研議。

基隆市議員呂美玲質疑，市府在沒有編列拆除富貴市場大樓經費，也沒有相關重建、使用計畫的情形下，卻急著趕走攤商和住戶，外傳市府把土地賣給建商開發，背後到底有多大的利益，不得而知，希望並非屬實。

林右昌2日受訪時表示，富貴市場是危樓，整棟建築的結構都有問題，不是從外觀就能看出，過去幾年市府團隊在議會不斷進行報告、說明，所有議員應該都非常清除，特別是資深議員，他說，大樓未來拆除後，要如何利用還需要進一步討論，目前市府仍把市民安全放在第一位，限期要求攤商、住戶離開都是依據相關安全行使，才會不得不盡快處理拆遷問題。

(中時 )