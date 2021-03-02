大陸自3月起暫停台灣鳳梨進口，此舉將對台灣果農造成損失衝擊，不少民進黨政治人物紛紛聲稱會力挺農民，連行政機關也紛紛響應。法務部長蔡清祥表示，法務部目前收容人有將近6萬人，只要農委會有需求，一定盡力幫助。

行政院長蘇貞昌今（2日）赴立法院進行施政報告並備詢，法務部長蔡清祥、陸委會主委邱太三等部會首長也赴立院備詢，多位部會首長在簽到時被媒體問到關於全民吃鳳梨的看法。綜合媒體報導，蔡在會前接受媒體採訪時表示，法務部有跟農委會聯繫，希望能幫上忙，但農委會婉拒，認為目前還不需要。蔡進一步指出，法務部目前收容人有將近6萬人，這還不包括員工，只要農委會有需求，法務部隨時都可以幫忙。

《中央社》今（2日）報導，國防部長邱國正表示，國軍平常都有購買應景蔬果，若政府有政策的話，定全力配合；僑務委員會委員長童振源指出，許多海外僑胞包括越南、美澳等很多僑胞都很熱心，但因卡在空運費用和通關等的問題，所以僑胞較希望採購加工製品，這部分會較容易。

至於這起事件是否為陸方「以農圍政」？邱太三在立院接受立委質詢時表示，「基本上，國台辦記者會已經說了，這是在所謂的生物安全防範舉措。」但他也直言，大陸的做法並不符合基本貿易原則，也是突襲式的。

(中時新聞網)