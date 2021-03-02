台灣學生聯合會及多位在台港生今日於立院外舉行記者會，呼籲立院盡速通過《港澳條例》修法，保障港生轉學、入學管道，並提供香港流亡者安全入境庇護。

上月28日，前香港大學法學教授戴耀廷等47名參與民主派初選的香港人士，因被認為在去年7月，幫助香港泛民陣營，在非正式選舉初選，而被依串謀顛覆國家政權罪逮捕。

今日包括台灣人權促進會、經民聯、台灣公民陣線等多個團體出面聲援，在台港生關山月表示，參與民主派初選者被控顛覆國家政權，讓「昨天的台灣228變成今天的香港228」。

現場也呼喊口號「中國摧毀青年世代，民主台灣救人要快」、「救援香港青年，參與政治無罪」。並呼籲立院盡速修法《港澳條例》第61條之1的「香港人權民主條款」，支持香港人權，必要時禁止中國政權壓迫者入境台灣，並持續、擴大提供入、轉學管道，保護香港青年，並提供香港流亡者安全入境管道。

(中時 )