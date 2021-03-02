Jabra今(2)日發表推出Evolve2系列的最新產品 – Evolve2 30，是統一通訊 (Unified Communication, UC) 耳機Evolve 系列的新一代產品，不管用戶於辦公室或居家辦公都能提供最佳工作生產力。Evolve2 30耳機專為新一代辦公人士而設計，致力於提升工作環境中的專注、協作及靈活度。Jabra Evolve2 30將於3月份在台上市，Evolve2 30 雙耳版本建議售價為 NT$3,420；Evolve2 30 單耳版本建議售價為 NT$3,800。

在疫情「新常態」影響之下，混合式工作型態的需求日益增長，其中提升遠距與辦公室工作之間的靈活性是首要任務。2020年線上協作比例已從2019年的14％增長到的77％。同時，生產力仍是企業面臨的巨大挑戰，由於近期工作內容的複雜度大幅提升，平均辦公效率日益下降。因此商用耳機在彈性工作環境的新型態變革中扮演舉足輕重的角色，Jabra Evolve2 30則以親民價格與卓越品質支援新工作型態。

Jabra Evolve2 30適合新一代靈活工作的辦公人士，特別是在嘈雜家中環境辦公的用戶。無論身在何處，協作力和專注度依究是高效辦公的兩個致勝關鍵。其雙麥克風通話技術清晰呈現通話聲音，因此可以在滿足開放式辦公室的要求前提下於任何地方參與通話以及視訊會議。除此之外，Evolve2 30配備28毫米揚聲器和高階數位晶片組，不論日常通話或媒體娛樂，用戶皆能享有高音質。Evolve2 30還提供微軟Teams認證的版本，設置專用的微軟Teams按鈕，因此只需輕輕一按即可快速加入、退出視訊會議，而耳機的麥克風杆也讓你輕鬆於靜音模式與取消靜音之間快速轉換。

Jabra Evolve2 30符合微軟Open Office的條件（針對頭戴式麥克風抑制噪音能力與辦公談話品質的嚴格測試），也更進一步提升工作協作力，確保能適用於任何環境。用戶現在能透過USB A或C插頭無縫連接到所有裝置，簡易操作並可以即插即用，實現最大程度的協作力。

Evolve2 30為用戶帶來的高專注度也不容小覷。Evolve2 30耳機專為便攜式的使用專注度量身打造，橢圓形耳墊和傾斜式設計可防止任何外在環境的噪音及干擾。用戶通話時，耳機的忙碌中顯示燈將自動開啟，或也可以選擇手動開啟，向周圍的人發出「請勿打擾」的信號，讓你專注於眼前工作不受干擾。

長時間配戴耳機所導致的不適感將影響生產力。Jabra Evolve2 30符合人體工學設計，專為長時配戴設計，並均勻分配表面壓力。採用頂級柔軟記憶海棉耳墊製成，貼合用戶耳朵的輪廓，減輕頭戴式耳機於頭上的重量，提供理想的全天舒適度。耳機的調整型頭帶及調整滑動器均由不銹鋼製成，比其前代Evolve 30有更高的耐用度及伸縮性。

(科技)