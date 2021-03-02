張姓男子因工作關係認識1名女子，互認乾兄妹，張男入伍到海軍陸戰隊服役不到2星期，利用休假與乾妹等人喝酒開趴，之後在乾妹家借宿，結果他卻趁酒意性侵對方，事後乾妹因故輕生，一審台北地院重判張男12年10月，二審改判5年6月。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

據調查，張男2016年8月在陸戰隊服役，2016年9月放假時他與乾妹及朋友相約KTV飲酒唱歌，翌日凌晨4時結束後，眾人就決定去乾妹家借宿，因為房間及床位不夠，他就與乾妹共睡一床，朋友則是睡在客房，乾妹媽媽則睡在家中樓上房間。不料張男睡到一半獸慾大發，強壓乾妹性侵得逞。

隔日張男及朋友搭車離開後，乾妹情緒低落傳訊息給閨蜜「有被強姦的感覺」、「覺得被硬上真的很不好」，但乾妹事發5天後因故輕生。台北地院去年重判張男徒刑12年10月。

經上訴二審，法官認定死者在被性侵前2個月，就曾向朋友透露出尋短的念頭，遭性侵前一月還曾傳訊息給朋友說「我待在家會很想尋短，真的。」

法官審酌，死者對於性侵一事，並無特別羞忿反應，且日後尋短也未特別提及張男，因此高院認為性侵與自殺間並無因果關係，在2020年改以「強制性交罪」將張男判刑5年6月，全案經再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

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