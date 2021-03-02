大陸日前公告，3月1日起禁止台灣鳳梨進口，國民黨立委費鴻泰今質詢行政院長蘇貞昌表示，是否會向WTO申訴，蘇貞昌說，相關程序都會走，其他國進口都沒樣狀況，況且煙燻也可以處理，呼籲大陸要累積善意。此外，費鴻泰質疑台農發1年虧損資本額三分之一，卻不用接受國會備詢；蘇貞昌則說，會回去了解情況，在2周內提出書面報告。

大陸以介殼蟲為由，3月起暫時台灣鳳梨輸入大陸，費鴻泰詢問蘇貞昌，這是政治問題還是經濟問題。蘇貞昌說，第一時間接受檢疫單位來函，既然是檢疫問題，希望依循國際規範互動，事後看起來違背國際規範，又突襲式宣布，很遺憾，這樣做法不好。

陳吉仲則說，上周四兩岸動植物檢疫管道傍晚來函，我們立刻回函，大陸海關總局則稱基於國內規定辦理，我方則強調跟國際有很大不同，而且其他各國也沒有這樣的狀況，雙方溝通管道順暢。

費鴻泰說，如果接下來蓮霧、芒果等農產品也遇到一樣狀況怎麼辦？蘇貞昌說，如果大陸一個接一個就很政治，可見過去政府「不要把雞蛋放在同一個籃子」的政策是對的，政府現在採取價格不低於去年、前年的平均價、組國家隊等三種作法，並協助盡量打開個外銷國市場。

此外，蔡政府成立台農發要作為農產外銷的國家隊，費鴻泰質疑，1年虧損資本額三分之一，卻不用來國會備詢接受監督。陳吉仲強調，台農發今年已經可以達到損益兩平；蘇貞昌則在費鴻泰不斷追問下，允諾會回了解台農會的狀況，並在2周內提出書面報告。

(中時 )