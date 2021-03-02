《天之驕女》昨晚片尾曲播出魏秀文演唱的〈遊覽車〉遭罵翻。（摘自YouTube）

《天之驕女》昨晚片尾曲播出魏秀文演唱的〈遊覽車〉遭罵翻。（摘自YouTube）

三立八點檔《天之驕女》平均每個月更換一次片尾曲，1日起換成由魏秀文演唱的〈遊覽車〉，許多觀眾一聽超傻眼喊「救郎」，紛紛留言痛批「到底在唱什麼？」、「難聽到心悸」、「這是三小」、「片尾曲超可怕」、「唱的人後台很硬，聽歌的人拳頭非常硬」」、「第一次被片尾曲嚇到關靜音」，還有人細數「3月還有22集，是逼人拒看22集嗎」，網友質疑電視台到底收了多少錢，為何沒把關片尾曲品質，崩潰跪求電視台快換歌！

對於觀眾和網友排山倒海的怒罵與質疑，三立表示，今天會更換一首更符合劇情的歌曲。但網友別高興得太早，據悉，新片尾曲依舊是同一個歌手魏秀文演唱的〈玉蘭花〉。是否可能換成其他歌手歌曲，三立電視台沒有回應。雖然片尾曲遭網友吐槽，但昨晚的《天之驕女》因韓瑜亮麗回歸，加上近期劇情緊湊，收視表現不錯，有線收視3.54，女性族群更達3.75。

雖然網友惡評如潮，不過魏秀文在其臉書也大方Po了網友評論及她與友人的line對話截圖，一句「去年跑41場都沒這90秒厲害」，似乎那些批評並沒有讓她上心。她接受本報記者訪問時表示，她對留言只覺得好笑，不會care，寫留言也是他們的自由，不能叫人家心裡想什麼卻口是心非，她不會因這些留言覺得受傷，愛唱歌的熱情也不會因此消減，「不過三立的老闆（應為業務部主管）親自打電話來拜託可不可以換掉，我說16首，你們自己選」，她也透露片尾曲〈遊覽車〉今晚會下架，變成〈玉蘭花〉，「這是3／27我在嘉義辦的秀文圓夢盃歌唱比賽的指定曲」。

她說，唯一讓她介意的留言是有網友故意說她一定後台很硬、可能是三立老闆的老婆之類的，「這很好笑，去Google一下三立老闆老婆的長相好不好，我只是唱個歌而已！」並透露自己為了拍那MV還故意把臉一邊畫綠色、一邊畫紅色，至於她的背景，她拒絕透露自己年齡，僅承認已經退休，目前就是純唱歌。

有網友今凌晨在「爆怨公社」 發文，戲謔抱怨此片尾曲疑似含有禁藥，「引發身心失衡、莫名焦慮、不安與惶恐等負面情緒，甚至已有受害者出現崩潰彌留現象」，直呼「這是一首罄竹難書的歌曲，呼籲有看到《天之驕女》片尾曲的受害者勇敢站出來，一起成立自救會」，但該貼文可能引起太大迴響，今天上午已經刪除。許多網友好奇點進YouTube聆聽，不聽還好，一聽出現各種崩潰留言，有網友直言「好奇心使人耳朵壞掉」、「害我耳朵流產」，質疑「這是遊覽車還是靈車？」、「開往地獄的遊覽車」、「根本意圖使人跳車、翻車」、「聽到我快往生了，這不是遊覽車，快幫叫靈車」，封它是「自殺神曲」。

〈遊覽車〉由鋐聲唱片發行，主唱者魏秀文自己參與作詞、作曲，歌詞相當口語化與通俗，風格完全迥異於時下所有台語歌曲，就連MV的拍攝與剪接也相對粗糙簡單，還有網友懷疑MV預算應該只有一千元，但也有人認為此曲已經成功創造話題，聽完覺得「我也有機會出唱片了」。

魏秀文 ╴遊覽車（三立電視台八點檔天之驕女片尾曲）

(中時 )