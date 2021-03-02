1日，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已對近190萬輛日本豐田(Toyota)汽車RAV4休旅車展開調查，因為這款美國人最愛的休旅車，可能因為零組件出現瑕疵，進而造成火燒車危險事件。

據悉，本次調查是針對2013至2018年豐田RAV4休旅，該車款共傳11起在未經任何碰撞下，引擎就會自燃現象。其中，有7起是在車輛行進中發生的，另外4起則是在車輛熄火狀態下所發生。所幸，目前尚未傳出任何傷亡。

美NHTSA指出，在行駛中起火事故中，部分駕駛人在火燒車前，先會出現引擎熄火。調查後也發現，豐田RAV4休旅的12伏特車用電池，應該就是最初起火點。

美NHTSA補充，車用電池安裝不當，應是火燒車其中原因之一。豐田RAV4休旅因電池無故著火所獲知數量，大於其它同類車款，故才要調查到底這輛車的真正瑕疵點是在哪裡。

豐田汽車則回應，已獲知美NHTSA開始調查，也正與美方合作。據悉，豐田目前尚未有任何召回動作。

RAV4休旅，是美國人2020年最喜愛的一款汽車。2020共賣了約43萬輛。至於本田(Honda)CR-V休旅緊追在後，同期售出33萬餘輛。

(時報資訊)