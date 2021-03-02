一名高齡80歲的鍾姓老翁，昨晚騎乘機車，行經193縣道與花蓮市華西路口時，不明原因，突然追撞前方停等紅燈的休旅車，疑似撞擊力道過大，鍾翁當場噴飛至對向車道，頭部重創，警消趕緊送醫急救，不過仍傷重不治，肇事原因待警方調查釐清。

警方指出，鍾翁昨晚6點多，騎乘機車行經193縣道與花蓮市華西路口，疑似未注意前方停等紅燈的車輛，直接衝撞27歲辛姓男子駕駛的休旅車後方。

因撞擊力強大，鍾翁當場噴飛到對向車道，頭部受到重創，且機車車殼碎裂滿地，救護人員趕抵現場，將他送醫急救最後仍在昨晚7點多，宣布傷重不治；辛男則無大礙，僅休旅車後方燈殼遭撞碎。警方初步調查，雙方無酒駕，不過鍾翁的駕照已被吊銷。

年長者認知能力、視覺及聽覺退化，協調反應能力降低，對於複雜交通資訊的處理能力較差，駕駛安全性也下降。警方強調，交通部2017年起強制規定，年滿75歲以上的長者，汽機車駕駛每3年須重新換發駕照，避免高齡駕駛因功能退化引發交通狀況。

(中時 )