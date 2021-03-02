台中市長盧秀燕說，美樂地是市府重要施政計畫，市民迴響熱烈，公園是市民健身、運動、與家人及鄰居聯誼最近的遊憩地點，市民最有感。（盧金足攝）

台中市建設局長陳大田2日在市政會議專案報告，共融公園已達112座，全市561座兒童遊戲場年底改善完成。（盧金足攝）

台中市建設局長陳大田2日在市政會議專案報告，共融公園已達112座，全市561座兒童遊戲場年底改善完成，市長盧秀燕表示，美樂地計畫市民最有感，市府以一年50座速度新闢改建，讓台中處處景點，不只新闢整建，廢地及公墓改建成公園，如神岡區第四公墓改建新興公園、烏日區第4公墓改建東園稻田森林公園等，馬路變公園綠美化，打造花園城市。

市府推動台中美樂地計畫，以共融公園、陽光公廁打造優質全齡休憩環境，目前建設共融公園112座、改善陽光公廁35處、改善兒童遊戲場安全280處，今年預計再完成共融公園65座、陽光公廁18處並改善281處兒童遊戲場，全台中561座兒童遊戲場也將改善完成。

陳大田進行台中美樂地計畫專案報告指出，美樂地計畫建構共融休憩環境、打造陽光公廁、改善兒童遊戲場安全設施並引入民間資源共創雙贏，共融公園設置共融遊戲場、體健設施、無障礙步道等；陽光公廁改善通風、照明，設置置物區、背包掛環、求救鈴等，男女廁間比例也達1：4；兒童遊戲場安全改善則提升安全係數、整修再利用舊遊具。

盧秀燕說，台中美樂地是市府重要施政計畫，市民迴響熱烈，公園是市民健身、運動、與家人及鄰居聯誼最近的遊憩地點，市府以一年50座的速度新闢改建，包括大到67.34公頃的中央公園、3.15公頃的太平公5公園，小到1740平方公尺的烏日溪邊公園都陸續完工啟用或興建中。

因應《兒童遊戲場設施安全管理規範》修法，市府積極改善遊具，預計今年底改善完成，也將馬路變公園，綠化北區太原路二段至進化北路、豐原區豐原東北街與鐵路高架化間，種植紅、粉、紫、白色植栽，搭配裝置藝術打造花之道亮點建設，讓台中成為花園城市。

陳大田指出，美樂地計畫建構共融休憩環境、打造陽光公廁、改善兒童遊戲場安全設施並引入民間資源共創雙贏，共融公園設置共融遊戲場、體健設施、無障礙步道等；陽光公廁改善通風、照明，設置置物區、背包掛環、求救鈴等，男女廁間比例也達1：4；兒童遊戲場安全改善則提升安全係數、整修再利用舊遊具。

共融公園建設112座，公園綠地增加92.6236公頃；陽光公廁改善35處，市府媒合民間企業參與公廁及公園維護，並建置公廁QRCode通報及滿意度回饋，民眾可掃描公廁中張貼QRCode通報問題，市府人員將通知廠商即時處理；兒童遊戲場安全則改善280處。

市府去年調查，近9成受訪民眾對建設局美樂地計畫的各項努力表示滿意，今年預計再完成共融公園65座、改善陽光公廁18處及兒童遊戲場281處，其中，全台中561座兒童遊戲場預計今年底將全數改善完畢，比中央規定期限2023年提早達標，為市民打造優質的全齡休憩環境。

(中時 )