入手價格親民的Apple HomePod mini就趁現在！中華電信先前率先開賣HomePod mini，受到果粉熱烈迴響。中華電信為國內首家銷售iPhone的電信業者，也是目前擁有最多果粉的電信業者，為讓忠實果粉即刻體驗Apple智慧生活，中華電信再推出購買HomePod mini搭配iPhone 12全機型，月繳999~1,199元，HomePod mini享現折1,000元之超甜優惠。

中華電信為想要同時擁有iPhone 12系列以及HomePod mini的果粉推出全新方案，申辦1,399元以上方案， HomePod mini立即折抵2,000元(原價3,000元)。申辦HomePod mini選搭KKBOX指定方案，享前3個月免費（價值447元）；另提供單機銷售HomePod mini，中華電信與他網客戶皆可購買，中華電信客戶申辦i聽聽，再享前3個月優惠（價值447元）。

HomePod mini設計優美精巧，可搭配各款 Apple 裝置，透過Siri智慧助理功能，輕鬆接聽iPhone來電、聆聽 iPad音樂等；同時搭載智慧家庭控制與全新廣播系統，支援廣受歡迎可提供接力播放功能的KKBOX服務，提供出色音質的體驗，亦可透過AirPlay聆聽i聽聽、Hami書城、Hami Video等服務。

HomePod mini搭配精采5G月繳599元資費，即能以0元帶回家(24個月租期)，亦可搭配大4G指定購機方案。另單購HomePod mini搭配「Hami好康三部曲」申辦KKBOX 指定方案，享月租費100元優惠（原價149元），2年現省近1,200元，還可抽Hami Point 點數1,000元。中華電信全台指定服務據點及網路門市現貨熱銷中，數量有限，上述限時優惠至3月31日止，有興趣的果粉可把握時間！

(科技)