針對花蓮日出觀光香榭大道碎裂，花蓮縣府建設處解釋，碎裂處皆為「化妝蓋板」，利用厚度約3公分的石材貼在孔蓋上，不耐汽機車重量導致破裂。（羅亦晽攝）

斥資5億元的花蓮日出觀光香榭大道預計今年夏天完工，花蓮縣府上月10日先行開放部分路段，沒想到啟用未滿一個月，部分石板路面竟發生碎裂情形，建設處表示碎裂處為「化妝蓋板」，利用厚度約3公分的石材貼在孔蓋上，不耐汽機車重量導致破裂，將請廠商將更換為不鏽鋼材質人孔蓋。

日出觀光香榭大道工程利用花蓮市自由街區路廊打造成景觀大道，從市區民國路到南濱路共1080公尺；花蓮縣府上月10日起，開放2個工區，東大門夜市原住民一條街至南京街約600公尺路段。第一工區從原住民一條街口至重慶路，是行人徒步區，嚴禁車輛進入，第二工區開放路段重慶路到南京街，馬路中間規畫為行人徒步區，兩側道路可供車輛通行，車輛限速30公里。

其中，第二工區福建街到南京街路段石板路面多處有破裂情況，兩旁路面出現高達40公分落差，附近工程環境髒亂，不少裁切過的石材隨棄一旁，不少民眾質疑數億元的工程，品質卻如此劣質、落漆。

建設處長鄧子瑜表示，破裂處皆為「化妝蓋板」，為使和周邊花崗石板融入，利用3公分厚度的石材，貼著在電信維修孔及排水用的人孔蓋上，不過該石材薄、不耐汽機車重量，容易破裂，因工程尚未完工驗收，毀損處目前已放置三角錐提醒用路人，並請廠商更換為不鏽鋼材質人孔蓋，

針對石板路面高低落差、工程環境髒亂，鄧子榆表示，因該處地形及選用的鋪設石材因素，導致路面傾斜造成高低落差，不過銜接處原則上應為平整，會再依據民眾反映請廠商了解，且與周邊環境髒亂問題一併解決。

花蓮日出觀光香榭大道第二工區福建街到南京街路段，兩旁路面出現高達40公分落差，建設處將請廠商了解改善。（羅亦晽攝）

花蓮日出觀光香榭大道第二工區附近環境髒亂，不少裁切過的石材隨棄一旁。（羅亦晽攝）

(中時 )