水情不佳水庫蓄水屢創新低，寶二水庫2日蓄水量已低到12.94％。（羅浚濱攝）

水情持續不佳，寶山和寶二水庫蓄水量每天都在創歷史新低！水公司三區處擔心3月春雨未如預期，抗旱很有可能進入「紅燈」，已進行超前部署，展開閥類調整和改管連結等調水演練措施。

水公司三區處副處長謝東穎說，旱災中央災害應變中心去年底宣布新竹、苗栗地區水情燈號由減壓供水黃燈，調整為減量供水的橙燈，希望在雨季之前能提高節水成效，但水情持續不佳，寶山和寶二水庫蓄水量每天都在創歷史新低，這是從來沒有過的現象！

供應新竹科學園區工業用水的寶山水庫，到2日有效蓄水量剩24.07％，有121.20萬立方公尺，預測剩餘25天將會「見底」，淹沒區內目前都露出早年徵收民宅的斷垣殘壁。

寶二水庫有效蓄水量則低到12.94％，剩407.09萬立方公尺，預測剩餘天數60天以上，北水局多次在寶二進行燃放焰劑，進行人工增雨，但降雨的進水量有限，若水情持續不佳，可預見蓄水量將低到個位數。

謝東穎說，新竹地區工業和民生用水每天約要55萬噸，在啟動節水相關措施後，幸好桃竹備援管線及時完成通水，石門水庫目前每天可調度20萬噸水到新竹。

頭前溪隆恩堰原本每日能取水20萬噸的民生用水，從年初減到12萬噸後，目前取水量已降到8萬8千餘噸，緊急使用的17口抗旱井，取水量有2萬5千餘噸，水量並不多。

水利署在新竹南寮設置緊急海淡機組，1月已完成日產3千噸的供水，原本預計2月底要完成4 千噸和6千噸兩個機組，目前還在測試階段，還未達到每天供水1萬3千噸的目標，因此新竹供水仍處於很吃緊的狀態。

(中時 )