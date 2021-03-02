網路流傳政大校長郭明政在一場演講中，指父母「把小孩送到北京大學、清華大學那麼落後的地方，是頭殼壞掉」，並指「政大絕對是華人社會在人文科學的第一名」。國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文，指大學評鑑最具影響力和公信力的英國QS公布2021年世界大學排行榜，政大排第590名，而清華大學、北京大學排第15名、第23名，狠批酸郭明政夜郎自大，大酸政大算不算「很落後的地方」，政大校長該有的自知之明也很落後，如何能帶領政大向前衝呢？

蔡正元以「台灣不是四小龍」為題發文說，大學是人才的搖籃，大學品質的好壞，決定人才的素質，也決定十年後國力的強弱。大學的品質不是靠自吹自擂，要靠扎實的學術評鑑和排名。

他說，美國的頂級大學始終名列前茅，預示著美國未來十年仍是世界的領先群；新加坡、香港、南韓的頂級大學也名列世界排名的前矛，都跟這三個地方的每人GDP相匹配。台灣所有大學都跟不上，也預示著台灣將來會更加落後，就談不上四小龍的行列。

蔡正元指出，台灣幾所大學在20年前的確有著不錯的口碑，但這20年來不是沒有進步，而是進步沒有其他地方快，就相對落後了。這個現象預示著不管台灣GDP怎麼漲，台灣的頂級大學無法支撐GDP，Made in Taiwan的人才不夠力，台灣的人才必須送去海外再加工，喝過洋墨水才能與世界競爭。但有些台灣的大學校長，還是孤芳自賞、夜郎自大，像政大校長郭明政，竟然公開宣稱大陸的清華大學和北京大學是「很落後的地方」。

他說，英國是很歧視和忌妒中國，但英國QS卻是大學評鑑最具影響力和公信力的機構，公布的2021年世界大學排行榜，政治大學排名世界第590名，清華大學排名世界第15名，北京大學排名世界第23名。清大和北大的世界排名，都比郭明政的母校慕尼黑大學強很多。

蔡正元強調，台灣最好的大學台灣大學世界排名第66名，都還輸給上海復旦、上海交通，也輸給浙江大學，更別提政治大學輸更慘。政大算不算「很落後的地方」？政大校長該有的自知之明也很落後，如何能帶領政大向前衝呢？

(中時 )