雲林縣虎尾鎮農會2日舉行會員代表大會，理事長丁榮義陣營以多數會員席次，決議總幹事黃鈺惠需於本月12日屆滿離職，引發總幹事陣營17名會員代表不滿，抗議未果後離席。由於理、監事候選人名單尚有疑慮，當日也無法選出理、監事，大會決議將擇日公告候選人名單，盡速完成理、監事選舉。

虎尾鎮農會因理事長與總幹事雙方陣營理念不合，多次發生爭議，被視為1級戰區，2日會員大會警方到現場戒備，45名會員代表全數出席，理事長丁榮義宣布開會，並從會員代表中選出蔡榮富擔任大會主席。

理事長陣營共提出3議案，第1案為避免農會理、監事會出現空窗期，影響農會正常運作，故請大會議決在第19屆理、監事產生前，同意由第18屆理、監事繼續行使職權，直到第19屆理、監事產生為止，獲理事長陣營28席支持通過。

第2案為總幹事黃鈺惠本月12日聘期屆滿就應離職，並由第19屆會員代表大會第1次會議推派代理人選函報雲林縣政府備查，來辦理後續的選舉作業，但總幹事陣營認為之前2次理、監事候選人審查會議均未依規定進行，候選人名單也未公告，要求總幹事屆滿離職不符合程序。

不過此案經表決，理事長陣營以28票通過，由供銷部主任林惠雯擔任代理總幹事。總幹事陣營17人見狀全數離席抗議，理事長陣營則繼續留在現場進行會議。

第3案是為了維護會員權益及農會順利運作，請盡速辦理第19屆理、監事及上級農會代表候選人名冊公告及印製選票，若總幹事不副署，授權理事長簽署後逕予通知及公告，以早日完成改選，獲理事長陣營28票通過。

(中時 )