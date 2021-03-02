市場研調機構TrendForce表示，2020年全球新能源汽車共銷售290萬輛，年成長率43%；純電動車（BEV）部分， 2020年Tesla以24.5%市占率居冠。TrendForce預期2021年全球新能源車總銷售量可望達390萬輛，然目前車用晶片短缺問題將影響產量甚鉅，因此電動車銷售狀況仍存不確定性。

全球新能源車（NEV；包括純電動和插電混合式）2020年最後兩個月展現強勁的銷售力，許多車款皆創下歷史新紀錄。觀察純電動車（BEV）市況，2020年Tesla銷售主力以Model 3為主，以24.5%市占率居冠，2021年預計Model Y將成為穩固Tesla龍頭地位的關鍵，主因是該車款在中國除了可獲得免購置稅資格外，在2021年第一天即降價30%，讓其他同級競爭者措手不及。

2020年位居第二的Volkswagen，除了Golf電動版受消費者青睞，ID.3去年下半年創下優異銷售成績助其穩住市占，而電動車系列ID.4因較晚問世，預期銷量將挹注於2021年。

中國大陸比亞迪的優勢為旗下車款較多，以6.4%市占助其穩居第三名；反觀第四名五菱宏光僅靠一款宏光MINI成為2020年黑馬，低價誘因加上中國力推汽車下鄉的助力，僅銷售六個月即成為全球銷售前段班。位居第五的Renault依賴長期暢銷車款ZOE，以5.6%市占緊跟在後。其他車款如Nissan Leaf、Hyundai Kona表現亮眼，但以品牌為統計依據，未能進入前五名。

另外，插電混合式電動車（PHEV）的市占排名也難分軒輊，BMW、Mercedes-Benz皆約13%，接續為市占12%的Volvo，第四及五名由Volkswagen與Audi拿下，市場占分別為10%、6%。

TrendForce指出，中國與歐洲主要是由政策驅動市場，如歐系車廠的積極態度與歐盟實施的嚴格碳排放規格有關，各家車廠皆積極提出CO2零排放或電動車銷售比重目標。中、歐之外，2020年美國大選後，拜登所提出的全面汰換公務車為電動車、取消補助限制、加強消費刺激方案等若能落實執行，可望帶動美國市場的銷售量。

(時報資訊)