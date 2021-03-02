中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師陳璐敏，日前收治一名20歲女性患者，透過超音波及宮腔鏡檢查，發現她罹患子宮內膜癌，陳璐敏提醒女性朋友，因重視自身健康。（莊旻靜攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科日前收治一名女性大學生，因長期經期混亂，服藥一年卻未改善，在就診後確診為子宮內膜癌症，在38婦女節前夕，婦產科醫師陳璐敏提醒女性，務必要重視自身健康，月經不規則或不正常出血，要盡速就醫。

陳璐敏指出，該名患者尚在讀大學、年約20歲，因長期經期混亂、不規則，她本人和家人起初都不以為意，想說「這麼年輕不會有事」，因此透過吃藥，試圖調經，沒想到過了一年都沒有改善。

女大生後來向陳璐敏求助，陳璐敏透過超音波檢查，發現她內膜有不正常回聲，進一步以宮腔鏡檢查，發現子宮內膜有1顆約1至2公分腫瘤，經過切片病理報告確診為子宮內膜癌。陳璐敏說，幸好為早期癌症且細胞分化良好，透過宮腔鏡切除，搭配荷爾蒙藥物治療，目前定期密切追蹤內膜情況。

陳璐敏解釋，子宮內膜癌為子宮體的內膜所產生出來的癌症，9成患者會有不正常的子宮出血，晚期可能侵犯子宮附屬器官，甚至鄰近的膀胱、腸道，若能早期發現、早期治療，預後都相當好。

陳璐敏也說，近10年發現子宮內膜癌症的發生率逐年升高，甚至超越子宮頸癌，成為女性好發率排名第6名的癌症，由於此疾病與環境、飲食相關，生活中不少化學製品含有類女性荷爾蒙，飲食習慣高熱量、高油脂，體重增加幼不運動，都是增加罹患子宮內膜癌的原因。

陳璐敏提醒，一旦發現月經不規則、不正常陰道出血，一定要盡快就醫檢查，平日也須多運動，減少攝取脂肪與高升糖食物，多喝水、少喝飲料及加工食品。

(中時 )