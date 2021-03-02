台中市政府警察局在高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規。（台中市警局交通大隊提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府為減少高鐵站區車輛違規停車導致交通壅塞，警察局在高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，3月1日起正式啟動，首日違規上下客驟降為0件，而違停件數也減少到385件，市警局交通大隊也依法開出罰單。

台中市警局交通大隊指出，「違規停車偵測執法」是利用AI偵測攝影機，全天候針對違規停車及違規上、下客等違規態樣，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。

另外利用高鐵站內違規偵測攝影機，即時回傳站區影像、現場車流及違停狀況，一旦發生事故或交通壅塞等突發案件，能立即派遣警力前往處置，有效提升高鐵站區之行車安全與順暢。

台中市警察局在正式執法前進行長達2個月的測試宣導期，台中市政府警察局交通警察大隊大隊長陳松寅指出，在進入宣導期前，偵測設備偵測每日平均違停件數為842件、違規上下客為19件，進入2月份宣導期，每日平均違停件數已降至663件、違規上下客則降為15件，而在3月1日正式執法的第一天，違停件數降為385件、違規上下客0件，已有顯著的下降，顯示科技執法設備對於違規防制有很好的效果，警察局將持續觀察該路段違規情形，期盼站區內的行車秩序能獲得良好的改善。

台中市政府警察局局長楊源明呼籲，科技執法之目的在於提升高鐵站區行車秩序與安全，同時運用科技執法達到減少警力耗費及降低員警攔撿風險之效果，也提醒民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車或攬客，遵守車輛分流規定。

(中時 )