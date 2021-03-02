高市府2月5日公開大林蒲遷村安置計畫書（草案）後，當地里長更舉行小港沿海6里里民大會，討論計畫書內容及遷村條件。為了向居民詳細說明計畫書內容，高市府定於 3月13日舉辦說明會，市長陳其邁出席，親自與民眾溝通。

都發局說，此次說明會舉辦日期為3月13日上午，地點在大林蒲中油活動中心。上午9時至10時報到及登記發言，10時正式開始。高市府將自3月3日起陸續以掛號寄出開會通知公函，通知大林蒲當地約1萬5千戶設籍戶戶長及土地與房屋所有權人，並製作宣傳單於當地廣為宣傳。

高市府表示，此次說明會將針對遷村安置計畫書內容，包括居民最關切的土地1坪換1坪作法、多元安置方案與適用對象、依法可獲得補償與救濟項目，以及額外爭取的補貼與獎勵項目等詳細說明。此外，也會針對不同情境，如有房有地、有房無地、無房無地等權利狀況，以案例試算居民可以獲得的補償及救濟金總額，及可選擇的安置方案。

針對民眾日前在沿海6里的里民大會，提出希望比照紅毛港，同屋不同戶也能給予搬遷費。市府說，紅毛港因自1969年起即禁建，直至2005年遷村，時間長達近40年，許多居民第二代成長，卻受限於禁建而無法增建房屋自立門戶，因此在紅毛港遷村時分別給予搬遷費，但大林蒲從未禁建，也未禁止房屋買賣，情形不同。

另有關居民反應基準日、15個月租金補貼太少、建物補償費用較低，以及應訂專法辦理遷村等問題，市府也會在說明會中一一說明，與民眾溝通。

(中時 )