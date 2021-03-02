這也太扯了！女網友分享公婆過年來家裡短住發生的事情，每次她親餵寶寶的時候，婆婆都硬要進來看，鎖門阻擋也沒有用，婆婆還說她很愛看親餵的畫面，而且大家都是女生又沒關係。更誇張的是，先前她要生小孩的時候，醫師準備內診請家屬離場，結果婆婆卻拒絕硬生生留在待產室裡看，超扯行徑引發網友熱議。

一名女網友昨在臉書社團《靠北婆婆2.0》上分享，過年時公婆來家裡吃飯，讓她心很累，每次她親餵寶寶的時候，婆婆都很喜歡進來看，鎖了門還會狂敲門要看，請老公和婆婆溝通，婆婆竟說：「喜歡看人親餵的樣子，而且都是女生又沒關係。」

女網友透露，更扯的是，她之前生產的時候，醫生要替她內診，因此護理師請大家去外面等，婆婆聽了卻立刻拒絕，硬要待在待產室裡面看，讓她覺得不被尊重、毫無隱私。而公婆養孩子的方式與她很不一樣。孩子被公公抱了以後大哭，她向公公表示由她接手來安撫寶寶，結果公公死都不肯放手，還一直說：「阿公抱不行嗎？ 一定要媽媽抱嗎？」直到孩子哭到抽搐，老公生氣了，才悻悻然地將孩子還給她。

女網友指出，她為了訓練孩子能在固定的時間上床睡覺，因此只要超過傍晚6點就不會讓小孩小睡，結果婆婆看到孩子打哈欠，竟大聲地對孩子說，「妳好可憐啊！媽媽都不讓妳睡覺，媽媽好狠心！」讓她聽了滿頭問號，忍不住在心裡翻白眼「哈囉！我是有虐待她嗎？」而且婆婆在家裡規矩一大堆，相處兩天就快受不了，幸好婚後沒有與公婆同住，否則她可能會瘋掉。

婆婆的誇張舉動引起網友討論，「為何一定要看媳婦餵奶？做人婆婆的，可以知進退嗎？」、「婆婆在場令妳不舒服一定要果斷的拒絕，如果說了她還是依然故我，那妳就停止妳的行為，等她識相退出後再繼續進行」、「親餵進來看是嗎？婆婆洗澡你就去浴室等，媽你不是說我們都是女生？沒關係！你就脫啊！保證嚇死她。」

(中時新聞網)