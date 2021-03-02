台中市政府為鼓勵待業青年積極尋職與立即就業，去年推出「即時就業獎勵金」，針對設籍台中市待業逾3個月以上的青年，經推介就業滿14天，即可領取「即時就業獎勵金」3000元鎮，若青年再持續就業滿6個月，獎勵金最多可達2萬5000元。自去年開辦至今，已協助逾170位失業3個月青年，重新投入就業市場。

勞工局代理局長羅群穆表示，依據行政院主計總處去年人力運用調查報告指出，非勞動力人口中，2019年曾經就業者較上年增加5.9萬人，其中於去年退出勞動市場原因分析，以受疫情影響而「工作場所業務緊縮或歇業」占24.17％最多。

另依勞動部統計，去年初次尋職者平均周期達23.2周，顯見在疫情影響下，青年畢業後投入勞動市場更顯不易。

羅群穆指出，為協助青年排除就業障礙，積極協助失業周期長達3個月以上青年進行就業服務，勞工局去年推出「即時就業獎勵金」鼓勵青年積極尋職，去年協助逾170名青年就業獲取即時就業獎勵金，經滿意度統計調查，有97.9％青年認為獎勵金可加強求職動機，95.9％青年認為就業獎勵金有助於度過就業初期磨合階段。

一名就業青年享，從澳洲打工一年返國後，多次於人力銀行投遞履歷皆石沉大海，失業已有1年3個月，影響求職自信與動力，經台中市就業服務處的輔導及搭配「即時就業獎勵金」的支持，勉勵新環境遇到挫折時，能勇於面對不退卻，順利面試上知名精密工業的助理工程師工作，並度過3個月適應期，認為勞工局的青年政策助益良多。

台中市就業服務處長李美麗指出，去年向台中市公立就業服務機構求職人數，達7萬1874人，較2019年度增2378人，青年求職人數將近2萬7000人，占台中市求職人數37.51％。

除「即時就業獎勵金」外，台中市就業服務處去年推出「職涯攻略卡」桌遊活動，主動出擊接軌台中市各大專院校，如台體大、東海、靜宜、嶺東等校，服務逾300名在學青年，藉由玩桌遊使學生找出自己的適性方向。

李美麗指出，台中市就業服務處今年規畫各類主題性徵才活動，預計於3月辦理「國立中興大學就業博覽會」、4月辦理「中科園區廠商聯合徵才」、5月辦理「畢業就業，夢想起飛」，以及6月辦理「青年暑假工讀」等一系列徵才活動。

(中時 )