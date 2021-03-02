警方持續追捕何男到案，並在車上起獲贓物及作案器具等，警方呼籲被害民眾出面指認，全案擴大偵辦。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

偷車拒捕 竊賊瘋狂逃逸衝撞警車

苗栗市2月底陸續發生2起小貨車竊盜案，苗栗縣警察局長周煥興極為重視，責請苗栗警分局成立專案小組，擴大調閱監視器，在失竊現場發現深夜徘徊該處的可疑男子，並鎖定接應車輛，追捕過程中，接應車輛為逃逸竟直接衝撞警車，警方以行車紀錄器蒐證，全案依竊盜、毀損、公共危險及加重妨害公務罪嫌移請苗栗地檢署偵辦，院檢訊後裁定羈押。

警方追查發現48歲何姓男子涉有重嫌，21日發現何男駕駛租賃的自小客車，行經苗栗市文發路，鳴笛廣播要求停車受檢，但何男直接倒車掉頭加速逃逸，上演追捕戲碼，何男在逃逸過程中更擦撞另一部警車，且險些傷及無辜。

最後警方27日順利將何男追捕到案，在小貨車上起出贓物汽車輪胎1顆及作案器具等，初步調查，何男竊取小貨車後，利用該車搬運贓物變賣，目前刻正陸續查明相關被害人，呼籲被害民眾出面指認，警方將積極追查其是否涉犯其他竊盜案，續擴大偵辦。

(中時 )