評鑑結束與四名國外委員透過視訊大合照。（童醫院提供）

2020藉由視訊進行JCI評鑑。（童醫院提供）

2020藉由視訊進行JCI評鑑。（童醫院提供）

JCI五度通過證書。（童醫院提供）

因為疫情關係，改變原本既有的模式型態，醫院也重新檢視並更新作業方式，運用科技方式來跨越距離並減少不必要接觸。童綜合醫院長期致力於醫療品質的提升，並希望醫療服務品質與世界同步，自2008首次通過JCI國際醫療評鑑認證獲得肯定，更感受到與國際醫療專業人士交流並檢視醫院服務品質的重要性。

童醫院2020年更不受疫情影響，從去年底12／28~今年1／1連續五天採用視訊方式完成了第五度JCI國際醫療評鑑，透過鏡頭與人位在美國、澳洲的四名醫療專業委員對談溝通，並一同檢視醫院的醫療服務、感控安全與臨床作業等。

經過五天的連線視訊來巡檢醫院各重點區域，交流分享不同觀點的建議，提供作業上更加流暢與精進的方式。五天的視訊評鑑結束後，四名委員與JCI美國總部都很肯定童綜合醫院，今年(2021)核發並寄來童綜合醫院通過JCI國際醫療評鑑認證證書，這也是童醫院第五度獲得這項國際肯定。

童綜合醫院資訊部主任蔡宏隆表示，因全球疫情關係的影響，重塑了各種既有的行為模式；透過視訊來完成工作任務，勢必為未來的趨勢，因此童醫院超前布局，經由資訊人員研究如何透過視訊執行，結合醫療與全院同仁相互合作，布建全院網路網絡，讓視訊連線避免斷線的產生，也才能促使視訊評鑑順利完成。

品質管理中心主任連啟勛指出，JCI評鑑是世界衛生組織認證的美國國際醫院評鑑組織的國際分支，主要以改善病人安全與醫療照護品質為使命，其評鑑為全球公認最具權威的認證，目前台灣僅有少數醫療機構通過JCI認證。

童醫院已是第五度通過JCI認證的肯定，其醫療品質與服務都與國際同步精進，並自我要求在醫療環境中的每一個人執行作業時，都須以病人為中心來考量，並且遵守一定的流程，以建立一個安全的醫療環境。

連啟勛強調，因應全球疫情發展狀況，為突破距離的限制，在童敏哲院長敏銳的觀察與決斷下，決定突破傳統窠臼的限制，創台灣醫療同業先例而採行全面視訊方式進行評鑑，由品管中心負責統籌這次評鑑，資訊部同仁全盤檢視院內網路與建置資訊設備，超前佈署來完成JCI視訊評鑑，也為未來任何的遠距視訊評鑑、會議、教學，乃至醫療等做好準備。

(中時 )