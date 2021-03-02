南鐵地下化計畫如火如荼進行，但施工單位卻於過去發現，日據時期遺留下來的南轉車台。（文資處提供／李宜杰台南傳真）

南鐵地下化計畫如火如荼進行，但施工單位卻於過去發現，日據時期遺留下來的南轉車台、北轉車台，出土後文資處依《文化資產保存法》邀集專家學者到場現勘。文資處表示，經確認，近日將進行北轉車台切割移置作業，同時要求交通部鐵道局後續應以「移回原址」為原則進行重組，並要求開發單位應將北轉車台，納入現行車站站體結構之綜合評估。

文資處表示，出土時，南轉車台僅餘原貌之三分之一，北轉車台則還可見磚砌、建築橫樑等結構物，轉車台上方還留有原台南電力段電力分駐所之基礎遺構（現已拆除）。

依據現勘結果，南轉車台以混凝土構築、內徑長約15.7公尺；北轉車台以鋼筋混凝土構築、內徑長約18.5公尺。經專家學者研判，從建材使用的演變（混凝土到鋼筋混凝土），可見日據時期混凝土應用技術的演進。

至於二座轉車台內徑大小的不同（從15.7公尺增加至18.5公尺），則可參照日據時期所使用的機關車，從早期BT40型機關車（車長14.891m）、DT580型機關車（車長16.534m），到CT150型機關車（車長16.795m），反映著轉車台為配合新型機關車更大之車身長度，擴大其尺寸形制。

考量二處轉車台見證台灣鐵道建設歷史，文資處依《文化資產保存法》辦理列冊追蹤，並提送本市審議會。經文資處努力協調，交通部鐵道局最終同意變更設計現地保存南轉車台，惟北轉車台因工程無法變更工法而避開，經審議會決議，同意以北轉車台之軸心（含軸心、軸心外圓）與外圈混凝土構造物為保存核心標的，由交通部鐵道局先行切割保留重要構件後移置暫存。

為兼顧文化資產保存與都市發展，審議會要求交通部鐵道局後續應以「移回原址」為原則進行重組，並要求開發單位應將北轉車台，納入現行車站站體結構之綜合評估規劃。

(中時 )