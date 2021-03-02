嘉潤建設挾著上櫃品牌新潤(6186)及亞昕(5213)董座個人皆掏腰包投資，一成立就有兩筆個案合計總銷達40億元將在今年的329檔期準備推出。總經理賴嘉鴻說，未來將鎖定新北市第一圈包括中和、新店、永和、泰山等區推案，危老個案可遇不可求，公司將以買地推案為主，未來想做一些消費者或購屋者比較好住的房子，包括智能化、防疫、電動車可充電等等的建築，希望公司能推出跟得上未來科技的房子。

嘉潤建設股東群中，新潤建設董事長黃文辰及亞昕董事長姚連地以個人身分投資，合計占該公司股權50%，新潤興業董事長郭長庚也是以個人身分投資股權10%，而賴嘉鴻股權則占40%。賴嘉鴻在房地產業界已達20年，曾在上市營建公司鄉林(5531)工作逾7年，也增在新潤興業擔任發言人角色長達9年以上。

賴嘉鴻說，在自已長達近20年的房地產業界中，觀察到房市是跟著政策走的產業，一直不停的在轉變當中，好的產品不會寂寞，高高低低一定會有，只需要把產品弄好銷售表現其實都會不錯。至於329檔期，他則說，這種檔期概念會越來越模糊，特別在台北市一地難求情形下，大家有地等到建照拿到手後就會推，並不會特別等待所謂的檔期，現在疫情也漸過，再加上去年台灣經濟成長率表現不錯，這些對房市來說都有正面的助益。

對於實價登錄2.0版本，賴嘉鴻直言，這項版本實行細節及政策還未正式出來，為了要配合政府的政策，現在還正在研擬，所以今年329檔期準備推出的個案都尚未有所訂價，預期開出的價格彈性不會大，將以貼近客戶成交價為主。

(時報資訊)