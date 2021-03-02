女星林心如近年升格當製作人，由她擔任總製作人並主演的影集《華燈初上》雖然在1月底殺青，不過主要演員們仍維持好感情，大夥兒日前就相約聚餐，6名大咖女神還大方散步在林森北路街頭，華麗陣容一字排開相當吸睛。

《華燈初上》以1988年林森北路「條通文化」為背景，還原當時歌舞昇平的歡場榮景，該戲也找來楊謹華、郭雪芙、劉品言、謝欣穎、鳳小岳、修杰楷等演員主演，儘管《華燈初上》在1月底已殺青，不過演員之間仍維持好感情，大夥兒日前就相約吃麻辣鍋，成員集結林心如、楊謹華、郭雪芙、劉品言、謝欣穎、江宜蓉。

殺青酒後 每天都在期待相聚的日子到來 太喜歡跟你們黏在一起 還是我們真的來開間店吧🙈😂 #光之愛 #華燈初上 #相聚好鬧 #最適合走在林森北的女星們🤷🏻‍♀️🙈💃🏻 由劉品言 Esther LIU 發佈於 2021年3月1日 星期一

一字排開是台劇6大女神，陣容超華麗，劉品言就在網上曬照說，她自從殺青後，每天都在期待相聚的日子「太喜歡跟你們黏在一起，還是我們真的來開間店吧」，眾女神聚餐後，還大方在林森北路街頭散步，她們開心玩自拍，還嗨到邊走邊唱歌，林心如也曬合照並發文：「走在大街的女子～～」，她還幽默標記：「#為那些被我們嚇到的路人say sorry」。

由於《華燈初上》的故事背景就設定在林森北路，劇情故事以「懸疑推理」包裝「酒場人性」，而眾女神這回重返林森北路，格外有意義，劉品言就發文直呼：「#最適合走在林森北路的女星們」，林心如也感性標記：「#期待光亮起時」。

(中時新聞網)