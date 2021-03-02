勞動部去年底發布勞職授字第1090205626號函釋，限縮產職業工會的勞檢陪同權，更全面限制只有受檢事業單位所雇勞工才能陪同，引發工會團體不滿，要求「產職業工會要有陪檢權」、「陪檢代表政府不能限縮」，職安署今明2天邀集相關單位討論。

據勞動部統計，2019全年中央與地方勞檢案件有16萬多場，但其中只有3千多場有工會陪檢，佔其中的2％，工會團體認為，比台灣工會組織率7％還低，勞動部不想辦法提升陪檢率，只有無怪乎台灣民眾聽到勞檢，沒有工會代表陪檢的現場，壓力就會直接落在被訪談的員工身上，即便是抽查，實務上勞工都擔心被雇主秋後算帳，無法將真實的狀況提出，勞動部的退步函釋當不成工人靠山，還將勞工推向萬丈深淵。

勞動部職安署綜合規劃組組長許莉瑩表示，該次函釋是有工會詢問地方政府，地方政府再詢問職安署，該次函釋並未多方徵詢意見，與現行實務不同；今天上午邀請交通運輸、電子電機行業相關團體，明天則邀請醫療產業相關團體，會議並未有決議，將蒐集各界意見，聚焦之後還要再研議。

(中時 )