家事怎麼分配才公平常是婚姻中爭執的引爆點，一名人夫抱怨，自己年薪百萬，老婆是家庭主婦，他將所有薪水都交給老婆，但下班後還要洗碗、帶小孩，令他崩潰直呼「保護費都交了，讓我輕鬆一點吧！」貼文曝光後，引發網友熱烈討論，並表示不是給錢就是老大，希望他與老婆多多溝通。

原PO昨（1）日匿名於臉書社團《靠北婚姻2.0》表示，月薪7萬再加上年終，年薪達百萬，在沒有任何車貸、房貸的狀況下，將所得全數交給當家庭主婦的老婆，「想要花費，就得自己想辦法」。

原PO抱怨，每天上班賺取家用已經很累，下班想好好休息時，卻還得帶小孩、包辦洗碗等家務事，令他崩潰說「有沒有男人跟我一樣可憐？保護費都交了，應該讓我輕鬆一點吧！我是不是該放手，讓她去找更好的男人？」

不少網友看了他的經歷後，紛紛表示，建議先向老婆溝通錢的運用方式，也不是交錢就是老大，婚後有了家庭，整個家就是大家要一起維護的，如果心裡只想著下班輕鬆過，當初就不應該結婚生子，更提醒原PO身為孩子的爸爸，還是要有點責任感。

留言中更有不少男網友建議原PO，夫妻間要懂得互相體諒，並表示自己也同樣把薪水全數繳給老婆，雖然沒有飯後清洗碗盤，但也要負責浴室的整潔，同樣也是為家裡付出一份心力，且老婆在家帶孩子不比上班輕鬆。

(中時新聞網)