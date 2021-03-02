宜蘭縣1名現年30歲的男子2010年在外祖母家的神明廳性侵未成年表妹小芳（化名），之後又陸續性侵3名表妹，小芳在2018年罹患嚴重憂鬱症，在父母逼問下才道出實情，男子之後在小芳父母面前跪下認錯說「姨丈對不起」，事後在慈善機構的協助下提告；男子在法庭竟一改先前認錯態度，強調無性侵，讓法院認為他無悔意，判處7年10個月徒刑。

判決書指出，該男子2010年起8月，在外祖母家的神明廳約當時未滿14歲的表妹小芳見面，並性侵得逞，之後食髓知味，竟陸續對其他3名表妹性侵，幾名表妹因為認為丟臉不敢曝光此事，讓他的惡行一直持續下去；而原先遭性侵的小芳則罹患憂鬱症，在父母逼問之下，才在2018年公開此事。

小芳的父親得知後相當憤怒，質問男子並說要調閱當時通聯記錄，男子最後才坦承犯案，當場下跪說「姨丈對不起，我不應該做這樣的事」，而小芳父母因一直找不到確切證據，又怕遭反控誣告，因此遲遲未告上法院，最後在小芳母親聯絡上蘭馨婦幼中心，在中心的協助下才成功提告。

該男子在於法庭上否認犯行，辯稱完全沒有對小芳性侵，每年只有過年或暑假時，才會在外婆家遇到小花，且當時會下跪，是因為小芳父親威脅要拿刀砍他；法院不信其說法，認為男子犯後否認犯行，毫無悔意，態度非佳，依據強制性交罪，判小明7年10個月徒刑，全案可上訴。

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(中時新聞網)