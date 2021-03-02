櫃買中心2日表示，力智電子（6719）在2日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，力智電子成立於2005年12月間，為華碩電腦轉投資事業，力智電子董事長為許先岳，主要產品是電源管理IC及功率元件MOSFET，送件時資本額為7億689萬元。力智電子2020年財報業績，營收為41億9,928萬元，稅前盈餘5億1,274萬元，稅後盈餘4億3,758萬元，每股盈餘6.27元。

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(工商 )

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