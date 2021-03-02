力智電子2日申請登錄興櫃股票 15:122021/03/02 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心2日表示，力智電子（6719）在2日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，力智電子成立於2005年12月間，為華碩電腦轉投資事業，力智電子董事長為許先岳，主要產品是電源管理IC及功率元件MOSFET，送件時資本額為7億689萬元。力智電子2020年財報業績，營收為41億9,928萬元，稅前盈餘5億1,274萬元，稅後盈餘4億3,758萬元，每股盈餘6.27元。 奇岩進軍智能住宅儲能電池市場 達興 連三年配息5元 (工商 ) #力智 #電子 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12檔外資捧 股價飛揚 04:102021/03/02 投資理財 新聞分析－四階段洗禮 新藥業脫胎換骨 04:102021/03/02 產業．科技 航空運價超旺 漲到大陸倍數 04:102021/03/02 財經要聞 街頭藝人新制上路 北北基一證通用 04:102021/03/02 地方新聞 高殖利率護體 義隆華擎吸睛 04:102021/03/02 證券．權證 年後中大型徵才開跑 3月連辦8場 工程師月薪上看10萬 12:472021/03/02 生活 《電腦設備》廣錠去年每股虧1.24元 仍擬配股1元 07:442021/03/02 財經 台股2021資本支出 破兆元 04:102021/03/02 財經要聞 申請醫學系理由 別再寫阿嬤生病 04:102021/03/02 生活新聞 新藥股出頭天 2021全面收割 04:102021/03/02 產業．科技 北京清大 學位審議不看論文數 04:102021/03/02 話題觀察 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 15檔高現金殖利率 股市明燈 - 財經要聞 - 工商時報 嚇爆！美半導體只贏陸兩世代 甩掉老共還有招？ - 財經 全球股市大殺戮時間到了？謝金河提一理論預言後勢 - 財經 公股行庫利多 將拉高配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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