曾任記者、網名「辣筆小球」的南京人士仇子明上月因「詆毀英雄」而被拘。新寫入刑法的侵害英烈名譽罪昨天生效後，當地檢察機關以此追訴仇子明，他因此成為首名被告，最高可刑3年。

綜合陸媒澎湃新聞、香港星島日報報導，中國刑法修正案（十一）昨天生效，新增17條罪名，包括「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」。

據此，「南京檢察」和「最高人民檢察院」微信公眾號昨天通報，仇子明利用信息網路貶低、嘲諷英雄烈士，侵害英雄烈士的名譽、榮譽，社會影響惡劣、情節嚴重，以「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」予以追訴。

報導引述上海同濟大學法學教授金澤剛說，對於侵害英烈名譽行為，以往沒有對應的罪名，通常控以「尋釁滋事罪」。隨著新罪名生效，根據刑法「從舊兼從輕」原則，「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」（最高監禁3年）處刑較「尋釁滋事罪」（最高監禁5年）為輕，因此檢察機關以新罪名批捕仇子明。

38歲的仇子明是南京人，長期活躍於社交媒體，曾任陸媒記者。央視網昨天公布他對著鏡頭懺悔的畫面，他說：「我這樣的行為，可以說是一種良知泯滅的行為。我對此也非常地自責，非常地懊悔。」

中印去年6月在邊境地區爆發流血衝突。8個月後，「解放軍報」今年2月下旬首度披露，邊防團團長祁發寶在事件受重傷，並有4名官兵陣亡。中共中央軍委授予5人英雄榮譽稱號、追記一等功。

消息披露後，網路粉絲逾200萬「辣筆小球」在微博發文嘲諷並質疑，「最大的官，團長活了下來，這個團長的個性肯定是『飛將+脫兔+神機+血路+強運』」。而「犧牲的4位是為營救而立功，連去救人的都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人」。

仇子明的微博隨後被封，南京警方以涉嫌「尋釁滋事罪」對他採取刑事拘留。

連日來，至少還有另外6名網民因發表貶損戍邊英雄言論而被拘，大多處以行政拘留，公安部門並宣布對其中一名旅居歐洲的重慶網民「網上追逃」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1100302

(中央社)