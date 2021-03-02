COVAX分配給台灣的第一批20萬劑AZ疫苗到現在都沒到貨，有媒體報導，丹麥跟象牙海岸等國家都已經收到COVAX分配的AZ疫苗。對此，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有收到COVAX分配的疫苗都是需要被援助的國家，COVAX有許諾會在5月底之前會提供，可能在第2季之前會完成交貨。

莊人祥在今天的疾管署例行記者會上指出，COVAX分配給丹麥跟象牙海岸等國的AZ疫苗，都是疫情緊急，需要被援助的國家，且是收到印度廠的AZ疫苗，而台灣自己出錢買的是韓國廠疫苗，目前還沒有收到消息。

莊人祥表示，不清楚韓國廠是否發生問題，但因為韓國國內26日開始都在接種他們自己出廠的ＡＺ疫苗很順，所以應該不是他們的問題。

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莊人祥表示，台灣購買AZ疫苗除了COVAX也有跟藥廠直接購買，他強調，都有事先規劃何時會有多少劑量會進來，但還是要等更確定的時候才會說明。

到底第一批AZ疫苗最晚何時會到貨？莊人祥表示，按照原本合約，COVAX在5月底之前，要提供台灣一定數量的AZ疫苗，「至於會不會黃牛就不清楚了」，預計可能在第二季之前會完成交貨。

(中時新聞網)