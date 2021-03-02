基隆市啟動國門廣場計畫，2日市務會議時，市府表示，將於明天早上9點拆除火車站前圓環的蔣中正銅像，工程時間早上9點，預計3小時完工，並將銅像直接送往桃園慈湖安置，若明天雨勢較大影響工程，將會延期。

座落在圓環正中心數十年的蔣中正銅像，存有許多歷史記憶，但備受爭議，近年來，每逢228紀念日，就會有民眾前來追思，或有團體集結抗議，2017年時任自由台灣黨主席蔡丁貴率眾拉白布條抗議，並以繩索套住基隆火車站前的蔣公銅像，企圖扳倒，同年3月8日再度前來要求拆除蔣中正銅像。

2019年3月8日蔡丁貴再度率領獨派分子環繞蔣公銅像，並高喊「台灣獨立建國萬歲！」。今年因應市府國門廣場工程，圓環和天橋都將拆除，蔣公銅像也列入在內，但近日有網友眼尖發現銅像的基座具歷史文化價值，早在1917年就存在，當時文化局表示，會再進行文資價值的判定。

林右昌2日受訪時說，蔣公銅像將於明天早上拆除，天橋拆除工程則定在20、21日，以48小時不斷電的方式進行，至於銅像底下基座是否一併移除，他說，目前相關單位仍正在研議，有結論會再對外說明。

(中時 )